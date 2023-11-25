"القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح دائمًا أمام عبور المساعدات لغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن مصدر مصري مسئول، باستمرار فتح معبر رفح البري بشكل دائم أمام حركة عبور مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة لمساندة الشعب الفلسطيني.

تكثيف الاتصالات المصرية

وأكد المصدر تكثيف الاتصالات المصرية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ للتوصل لإطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأشار إلى أن مصر تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الهدنة المُبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة الزمنية المحددة.