السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال: نتطلع لبداية قوية أمام أبوسليم رغم غيابات الزمالك

معتمد جمال،
معتمد جمال،

قال معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وأضاف جمال في المؤتمر الصحفي قائلا: "نتطلع لأن تكون بدايات الزمالك قوية في البطولة، خاصة وأن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وقال جمال: "نعاني من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

فريق حديث العهد

وتابع قائلا: "المنافس فريق حديث العهد في البطولة الإفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الإفريقية".

وتحدث عن المنافسين في المجموعة قائلا: "يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف: "الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالإسكندرية برفقة مسؤولي العلاقات العامة بالقلعة البيضاء.

ويتكون طاقم التحكيم من التونسي محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

الزمالك معتمد جمال أبو سليم الليبي الكونفدرالية الافريقية استاد برج العرب

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