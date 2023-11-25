السبت 25 نوفمبر 2023
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ما شروط وآليات تسليم الآسرى؟.. وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق يجيب (فيديو)

الدكتور حسن عصفور
الدكتور حسن عصفور

أجاب الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على سؤال «كيف يتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما الشروط وآليات التسليم؟»، قائلًا إنه قد تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق صراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عامًا.

هيئة شؤون الأسرى لديها إحصائية بكافة أسماء الأسرى الفلسطينيين

وأضاف عصفور، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة أسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم، لافتًا إلى أن المواصفات يضعها كل طرف ويتم تبادلها عبر القناة المصرية القطرية للتفاهم على الصيغة النهائية.

وأشار وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق إلى أن ما حدث البارحة كان بسبب تأخير بأليات الأتفاق والتسليم لانها جزء أمني بالصفقة ولا يجب الإخلال به، لافتًا إلى أن من لدية الأسرى الأجانب يجب عليه مراعاة تلك الشروط الأمنية ووضع ذلك الجزء بالحسبان عند التبادل.

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