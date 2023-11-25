الأردن: نشيد بجهود الأشقاء فى مصر وقطر لتحقيق الهدنة بغزة

أشاد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، بجهود مصر وقطر في تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة.

وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان- الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أنه على المجتمع الدولي وقف انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة.

الصفدى يلتقى تانيا فايون وجواو كرافينيو

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو.