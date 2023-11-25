جامعة القناة تشارك في المحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم شرق الدلتا ببورسعيد

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة الجامعة في المحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم جامعات القناة وسيناء، والتي انطلقت إلى محافظة بورسعيد بمنطقة الحظائر بالقبوطي الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد، وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط.

حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة، والقوافل الطبية إلى أهالينا في القرى والريف والمدن المصرية المختلفة.

مشاركة جامعة قناة السويس المحطة الـ5 للقوافل ببورسعيد

وشاركت جامعة قناة السويس في المحطة الخامسة للقوافل بمحافظة بورسعيد، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب، التمريض، الطب البيطري، طب الأسنان بإشراف عام الدكتور محمد صالح المنسق العام لقوافل شرق الدلتا.

الكشف الطبي على 257 مريض

وكشف أساتذة جامعة قناة السويس على 257 حالة مرضيى في تخصصات طبية مختلفة من بينها 18 باطنة، 28 قلب وأوعية دموية، 10مسالك، 73 جلدية، 43 عظام، 45 أسنان.

التثقيف الصحي لـ40 مريض من بينهم 30 طفل

كما تم تقديم التثقيف الصحي ل40 حالة مرضية كالتالي 30 حالة أطفال حول التغذية السليمة للطفل في المراحل العمرية المختلفة، وكيفية تجنب حدوث النزلات المعوية، 5 حالات لأمراض مزمنة من مرضى حساسية الصدر والضغط والسكري، حيث تم تثقيفهم بكيفية التعامل مع حقن الأنسولين والتغذية الصحية السليمة، و5 حالات جلدية حول أهمية النظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الحيوانات في الحظائر.