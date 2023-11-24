الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاستخدام المتزايد للعنف الصهيونى يعنى استمرار ارتفاع أعداد الشهداء

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى الكثير من اللقاءات الرسمية الدولية للحديث عن سوء وتردي الأوضاع في دولة فلسطين.

الموقف المصري من القضية 

وأكد السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة احترام واعتراف بدولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس السيسي أكد في خطابه بفعالية دعم فلسطين أن قسوة الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني تجعل التهجير القسري الخيار الوحيد أمام سكان غزة.

العنف الصهيوني

وتابع: "هذا الاستخدام المتزايد للعنف الصهيوني تسبب في استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، ويمكن القول إن استمرار الحرب يعني استمرار ارتفاع أعداد الضحايا".

محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق الحرب بفلسطين اكسترا نيوز موقف مصر من الأزمة

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