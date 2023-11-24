السفير محمد حجازى: القضاء على حماس هو أمر مستحيل أن يحدث وخاصة فى غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهدنة بين حماس وإسرائيل جاءت نتيجة اتصالات واسعة قامت بها مصر وشركاؤها من قطر والولايات المتحدة وصولًا إلى الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تصل إلى أربعة أو خمسة أيام لإجراء عملية تبادل الأسرى التي تتم الآن وبنجاح.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن جهود الدبلوماسية المصرية واضحة، حيث يوجد أمامنا العديد من المشاهد، لكنها تستهدف تحقيق ثلاثة أركان رئيسية متمثلة في المساعدات العاجلة والإنسانية، صفقة تبادل الأسرى، وقف مخطط التهجير القسري.

وأوضح أن الاتصال الذي تم بالأمس بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد خلاله الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة بوقف أي مخططات في هذا الاتجاه.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضاء على حماس هو أمر مستحيل أن يحدث وخاصة في مكان مثل غزة.