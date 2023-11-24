عصام شيحة: مصر تعاملت مع أزمة غزة منذ اللحظة الأولى باحترافية وهدوء

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه من المشاهدات المهمة جدًا في الخارج في الوقت الراهن، هو إعادة الثقة في القنوات الإخبارية المصرية، حيث فوجئنا ن الرأي العام العالمي في أروقة الأمم المتحدة كان يتابع القنوات الإخبارية المصرية وامتلاكها للمعلومة الصادقة التي يمكن للجميع التحرك من خلالها.

وأضاف عصام شيحة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية تعاملت مع ازمة الحرب على غزة منذ اللحظة الأولى بحكمة وموضوعية واحترافية وهدوء وفهم للقانون الدولي الإنساني، وفهم لقرارات الأمم المتحدة، وفهم للتعامل مع المنظومة الدولية، وهو ما جعل القرارات التي تخرج من مصر محل تقدير واحترام.