الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ممدوح الشناوى يشيد بدور مصر لوقف إطلاق النار فى غزة: بادرة أمل (خاص)

ممدوح الشناوي
ممدوح الشناوي

أشاد الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي، بدور الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي القوي تجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي قطاع غزة.

وقال ممدوح الشناوي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن دور مصر على مدار سنوات عديدة واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية ويذكره التاريخ على مر الزمان، مشيرًا إلى أن تدخل مصر من أجل وجود هدنة في الوقت الحالي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وبين الفلسطينيين هي بادرة أمل أولى في وضع حل نهائي لهذه الحرب غير العادلة.

وأضاف الشناوي أن الدولة المصرية تتعامل بذكاء شديد تجاه الحرب الأخيرة والهجوم الغاشم على قطاع غزة، وكان وما زال لها دور قوي في تقديم ما يمكنها من مساعدات تجاه الأشقاء الفلسطينيين وتوحيد صفوف العرب من أجل مواجهة هذا العدو الغاشم الذي كسر جميع قواعد الحرب في هجماته العسكرية على مدار الأسابيع الماضية.

وأشار ممدوح الشناوي إلى أن الهدنة تعتبر حلًا مؤقتًا، متمنيًا أن تستمر لأكبر وقت ممكن لحين وضع حل جذري لوقف الحرب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وهذا ما يسعى له الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت الحالي.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الأربعاء على هدنة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا من المسجونين في إسرائيل.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية ودولة قطر بذلتا الكثير من الجهود السياسية الدبلوماسية للتوصل لهدنة حربية في دولة فلسطين، وذلك لإنقاذ المتبقين من الشعب الفلسطيني الباسل الذي تعرض لأبشع أنواع العنف.

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