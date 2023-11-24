الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش: مصر حاضرة بالمواقف والأفعال فى نصرة القضية الفلسطينية (فيديو)

محمود الهباش
محمود الهباش

أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالدور المصري العظيم في دعم القضية الفلسطينية، وقال إن مصر هي الدولة العربية التي قدمت أكبر عدد من الشهداء من أجل فلسطين، وإنها أفشلت مخططات التهجير والتصفية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وأكد الهباش، في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار"، أن مصر تعيد اليوم مواقفها النبيلة والأصيلة تجاه القضية الفلسطينية، من خلال مشاركتها في إتمام صفقة تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة للحرب، وأنها تعبر عن شعور كل الفلسطينيين تجاه أشقائهم في مصر والدول العربية الأخرى، معربًا عن اعتزازه وافتخاره بمصر وقيادتها وشعبها.

وأشار الهباش، إلى أن مصر هي الدولة العربية الأقرب والأكثر مجاورة إلى فلسطين، بجانب الأردن وقطر، وأنها تحس بالشأن الفلسطيني أكثر من غيرها من الدول العربية والإسلامية، موجهًا الشكر والتقدير لمصر على مواقفها الراسخة والثابتة في نصرة القضية الفلسطينية.

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