تجديد دماء| «المتحدة بتصنع جيل جديد».. شباب الفنانين فى مسلسلات الشتاء يتحدثون

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مساعدة شباب الفنانين فى تحقيق أحلامهم وإثبات مواهبهم وقدراتهم فى عالم الفن، وهو ما ظهر بوضوح فى الموسم الشتوى الحالى، الذى سيطر الشباب على مشاهده، بفضل إيمان «المتحدة» بأهمية هذا الاتجاه، من أجل تجديد الدماء.

قدم عدد من شباب الفنانين الذين استعانت بهم «المتحدة» أداءً مبهرًا فى العديد من مسلسلات الموسم الشتوى الحالى، مثل «٥٥ مشكلة حب»، وتحديدًا حكاية «عيشها بفرحة»، و«على باب العمارة»، و«صوت وصورة».

وحسب مسئولين فى الشركة، فإن منحها فرصًا لهؤلاء الشباب ينبع من إدراكها أهمية مساعدة المواهب الشابة على الظهور للنور، من خلال إنتاج أعمال فنية تحمل الكثير من الرسائل المهمة، وإسناد بطولتها لعدد من الوجوه الجديدة.

«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من هؤلاء الشباب، بداية من نور إيهاب ومحمود ياسين «جونيور»، اللذين ظهرا فى حكاية «عيشها بفرحة» ضمن مسلسل «٥٥ مشكلة حب»، إلى جانب أمير عبدالواحد الذى تألق فى مسلسل «على باب العمارة»، ويوسف وهبى الذى لفت إليه الأنظار فى مسلسل «صوت وصورة».

أمير عبدالواحد: أعطتنى أول دور حقيقى بعد الفوز فى «الدوم»

حقق الفنان الشاب أمير عبدالواحد نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بداية من فوزه بلقب الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم»، وصولًا إلى دوره المميز فى مسلسل «على باب العمارة»، الذى عُرض فى أكتوبر الماضى.

وتوجه «عبدالواحد» بالشكر إلى «المتحدة للخدمات الإعلامية» ومنصة «watch it» الرقمية، بعدما منحاه فرصة الظهور على الشاشة، مضيفًا: «أول دور حقيقى لى كان فى مسلسل (على باب العمارة)، الذى عرض على المنصة الرقمية، وكنت أجسد فيه شخصية محامى».

وواصل: «ظهرت فى برنامج (الدوم)، الذى منحنى فرصة مقابلة أساتذة كبار، مثل الدكتور بيتر ميمى، كما منحنى فرصة العمل مع الشركة المتحدة»، مشددًا على أنه «لا توجد كلمات تصف قدر الامتنان الذى أشعر به».

وأكمل: «الحمد لله.. ربنا أراد إن الآراء حول أدائى تكون حلوة جدًا.. أحسست بأن هذا تعويض من الله عن سنوات من الاجتهاد والمحاولة، لذا كنت سعيدًا بالمشاركة فى هذا البرنامج، الذى فتح لى أبواب الفن، وممتن لكل حد ساعدنى، أو كان سببًا فى إنى أبقى جزء من البرنامج.. وأشكر المتحدة على ثقتها الغالية».

وبَين أن أهم الأعمال التى ظهر فيها ويعتز بها هو مسلسل «الكتيبة ١٠١»، ومسلسل «يحيى وكنوز- الجزء الثانى»، قبل أن يظهر بدور أكبر فى مسلسل «على باب العمارة».

محمود ياسين «جونيور»: صاحبة فضل علىّ.. و«الكتيبة 101» أهم أعمالى حتى الآن

وصف الفنان الشاب محمود ياسين «جونيور» شخصية «جلال»، التى جسدها فى حكاية «عيشها بفرحة» ضمن مسلسل «٥٥ مشكلة حب» بأنها «قريبة من حقيقته»، حيث يظهر من خلالها بدور «مساعد مخرج»، يتعاون مع الآخرين ويساندهم لتحقيق أحلامهم بشكل مستمر.

وقال «جونيور» إنه نشأ فى عائلة فنية عريقة، فأحب الفن منذ طفولته، وتمنى أن يدخل هذا المجال، لكنه وجد صعوبات كثيرة، حتى ظهر لأول مرة على شاشة التليفزيون فى ٢٠١٩، عبر الجزء الثانى من مسلسل «نصيبى وقسمتك».

وأضاف: «رغم أن رصيدى الفنى لا يزال قليلًا، لكننى نجحت فى ترك بصمة مهمة بأدوارى»، ناسبًا الفضل فى ذلك إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى منحته أكثر من فرصة.

وواصل: «أولى هذه الفرص كانت المشاركة فى مسلسل (الكتيبة ١٠١)، فى دور (المجند أحمد عصمت)»، الذى وصفه بأنه من أهم الأعمال التى شارك فيها، وتعلم من خلالها الكثير، لتتوالى بعده الأعمال.

وأكمل: «أعتبر أن الشركة المتحدة صاحبة فضل علىّ، وساعدتنى بعد الله عز وجل فى تحقيق حلمى، فقد حصلت على الفرصة من خلالها، عبر الظهور فى أكثر من عمل فنى من إنتاجها، لذا أنا أدين بالفضل لها، وأرى أنها ساعدت الكثير من الشباب فى إثبات موهبتهم، ونجحت فى تجديد دماء الفن».

وتوجه بالشكر لـ«المتحدة» على الاهتمام بالشباب، ومنحهم الفرص بشكل مستمر، مع التشجيع الدائم لهم، الأمر الذى كانت تفتقده الدراما المصرية سنوات طويلة.

وأشار إلى الكثير من الأمثلة التى تؤكد هذا الاهتمام، بداية من مسلسل «بالطو»، الذى منحت فيه فرصة للشباب على مستوى الإخراج والتأليف والتمثيل، ثم حدث نفس الأمر فى مسلسل «على باب العمارة»، مشددًا على أن الشركة صاحبة الفضل على الكثير من الفنانين.

يوسف وهبى: «خلتنى أعلِّم مع الناس» فى «صوت وصورة»

نجح الشاب يوسف وهبى فى لفت أنظار الجمهور إليه، من خلال شخصية الابن الأكبر لمراد مكرم ونجلاء بدر، فى مسلسل «صوت وصورة»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية.

وقال «وهبى» إنه تخرج فى قسم «التسويق» بكلية ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، ثم قرر دخول عالم الفن، لأنه يحب هذا المجال بشدة، حتى جاءته الفرصة الحقيقية بالظهور من خلال مسلسل «صوت وصورة».

وأضاف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى صاحبة الفضل فى الظهور بهذا المسلسل، الذى يُعرض على شاشاتها، إلى جانب منصة «Watch it» الرقمية.

وواصل: «فخور وسعيد جدًا بذلك، وأعتبر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريكتى فى النجاح، وأدين لها بالفضل فى هذا الظهور القوى، اللى علّم مع الناس جدًا».

وأتم بقوله: «الشركة ذللت الكثير من العقبات والصعوبات أثناء التصوير، ومنحت الفرصة لكثير من الشباب، سواء فى مسلسل (صوت وصورة) أو عدد من الأعمال الفنية الأخرى».

نور إيهاب: الشركة سبب أى نجاح أحققه فى التمثيل.. و«الاختيار ٢» الأقرب لقلبى

ظهرت الفنانة نور إيهاب بشخصية «عاليا»، ضمن أحداث حكاية «عيشها بفرحة»، وهو الدور الذى وصفته بأنه جديد ومختلف عما قدمته من أى أعمال سابقة.

وقالت «نور»: «أرى أن الفضل يعود للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى كل نجاح أحققه فى عالم التمثيل، فأبرز الأعمال التى شاركت بها كانت من إنتاج الشركة، التى تحرص على مساندة الشباب، وتقديم جيل جديد من الفنانين».

وأوضحت أنها ظهرت فى عدة أعمال، منها «الاختيار ٢- رجال الظل»، وهو المسلسل الأقرب لقلبها، وجسدت خلاله شخصية ابنة حارس عقار، واصفة «المتحدة» بأنها «شريكة النجاح لكل فنان شاب».

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لـ«المتحدة»، قائلة: «أحب أقولهم شكرًا على كل الفرصة اللى بتدوهالنا كشباب».