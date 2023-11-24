الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تايلاند توجه الشكر لمصر على دورها فى إطلاق سراح محتجزيها خارج إطار الصفقة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن تايلاند توجه الشكر لمصر على دورها في إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين خارج إطار الصفقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التايلاندي، إن العشرات من المواطنين التايلانديين الـ 26 الذين احتجزتهم حركة حماس كمحتجزين في هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، تم إطلاق سراحهم، حسبما نقلت ريبيكا راتكليف من بانكوك.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

القاهرة الإخبارية تايلاند مصر الصفقة

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