الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: الموقف المصرى الحازم لعب دورًا كبيرًا فى إجبار إسرائيل بقبول الهدنة

أحمد فؤاد أنور
أحمد فؤاد أنور

قال أحمد فؤاد أنور، باحث في الشئون الإسرائيلية، إن الحرب في فلسطين حاليًا تشير إلى فشل حقيقي للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هناك ضغوط على نتنياهو في أن يتخلى عن منصبه.

غزة الحزينة 

وأكد أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تشن بعض المناوشات الحربية بمناطق متفرقة في غزة في اليوم الأول من الهدنة، ولكن يمكن القول إن هذه المناوشات التي يقوم بها الاحتلال أقل بكثير من الأيام السابقة، لذا يمكن القول إنه بشكل إجمالي إجراءات الهدنة تتم حتى الآن بسلاسة شديدة.

الموقف المصري من الأزمة 

وأضاف في حديثه، أن الموقف المصري الحازم لعب دورًا كبيرًا في إجبار إسرائيل على قبول الهدنة والعمل بها، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل في الالتزام بمبادئ الهدنة الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن إسرائيل تعتمد على القوى العسكرية الخارجية، وكان حادث 7 أكتوبر بمثابة ضربة استخباراتية هدمت الصورة الذهنية العالمية المأخوذة عن القوة المطلقة للجيش الصهيوني.

باحث في الشؤون الإسرائيلية القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين الموقف المصري تجاه الأزمة

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