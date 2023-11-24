أحمد الفيشاوي: فخور بكوني جزءًا من الراب العربي لأكثر من 20 عاما

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي، عن فخره الشديد بكونه أحد مطربي الراب فى الشرق الأوسط، وانتشاره عالميا منذ اكثر من 20 عاما.

وشارك الفيشاوي كليب لراب “الحمد لله” والذي يجمع جميع الجنسيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “فخور ان اكون جزءا من هذه الخطوة، لأكثر من 20 عاما، الآن نحن العرب يوجد أكثر من 30 مغني راب عربي وبدأت هنا في مصر، ابحث عنا ان كنت لا تعرفنا”.

من جهة أخرى، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاقد على فيلم «بنقدّر ظروفك» في الفترة المقبلة.

وأعلن الفيشاوي عن تعاقده على عمل جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم، تم التعاقد على الفيلم الكوميدي الجديد، بنقدر ظروفك، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، بطولة، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، مع كوكبة من نجوم الكوميديا”.