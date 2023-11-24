الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الشهادة بـ 3 آلاف جنيه".. اعترافات المتهمين بإنشاء أكاديميات التمريض الوهمية

تشكيل عصابي - ارشيفية
تشكيل عصابي - ارشيفية

“بنضرب الشهادة بـ3 آلاف جنيه”.. بهذه الكلمات اعترف المتهمون بتزوير المحررات الرسمية والشهادات، بتفاصيل إنشاء كيانات وهمية للنصب علي المواطنين ومنحهم شهادات مزورة بدراستهم في مجال التمريض. 

و اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم كانوا يتقاضون 3 الاف جنيه مقابل شهادة تفيد بالدراسة داخل أحد أكاديميات التمريض ويوهمون الطلاب بأنها كيانات تعليمية معتمدة وتساعدهم في تغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي. 

البداية عندما نجحت  أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل فى مجال التمريض

حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، قيام 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض.

وتبين أنهم قاموا بإنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" كائنتين بدائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم  شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للاستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومي والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة إثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين – الأدوات  والأجهزة  المستخدمة فى نشاطهما – عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير  - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية – عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " – 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" ).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إنشاء اكاديمية تمريض اكاديمية تمريض وهمية تزوير أوراق رسمية تزوير شهادات أخطر تشكيل عصابى

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط 251 دراجة نارية مخالفة وإعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

إسماعيل هنية: موقف الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسما فى خطابه بالمهرجان المصرى الحاشد

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمني!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء