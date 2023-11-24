"الشهادة بـ 3 آلاف جنيه".. اعترافات المتهمين بإنشاء أكاديميات التمريض الوهمية

“بنضرب الشهادة بـ3 آلاف جنيه”.. بهذه الكلمات اعترف المتهمون بتزوير المحررات الرسمية والشهادات، بتفاصيل إنشاء كيانات وهمية للنصب علي المواطنين ومنحهم شهادات مزورة بدراستهم في مجال التمريض.

و اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم كانوا يتقاضون 3 الاف جنيه مقابل شهادة تفيد بالدراسة داخل أحد أكاديميات التمريض ويوهمون الطلاب بأنها كيانات تعليمية معتمدة وتساعدهم في تغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي.

البداية عندما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل فى مجال التمريض

حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، قيام 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض.

وتبين أنهم قاموا بإنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" كائنتين بدائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للاستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومي والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة إثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما – عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية – عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " – 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" ).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.