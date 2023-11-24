الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تتسلم 13 محتجزا إسرائيليا بعد إطلاق سراحهم من "حماس"

سيارات الصليب الأحمر
سيارات الصليب الأحمر فى معبر رفح

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الجمعة، أن المجموعة الأولى المكونة من 13 رهينة إسرائيلية أطلقت سراحهم من قبل حماس عبرت الآن إلى مصر. 

ونقلت قناة الأقصى التابعة لحماس عن مصادر داخل الحركة أكدت أيضًا تسليم الدفعة الأولى من الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية، سريثا تافيسين، إطلاق سراح 12 رهينة. 

وقال في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: وقد أكدت إدارة الأمن ووزارة الخارجية أن هناك 12 رهينة تايلاندية تم إطلاق سراحهم بالفعل. مسؤولو السفارة في طريقهم لإستلامهم خلال ساعة أخرى. ويجب أن يعرفوا أسمائهم وتفاصيلهم. يرجى البقاء على اطلاع.

مئات الفلسطنيين نزحوا إلى جنوب غزة 

txt

"القاهرة الإخبارية": ‏استعدادات لتسليم المحتجزين فى غزة من الصليب الأحمر لمصر


وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن مئات الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب غزة يمكن رؤيتهم وهم يعودون إلى الشمال يوم الجمعة، مخاطرين بالرحلة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ومع ذلك، قُتل اثنان بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب 11 آخرون، وشاهد صحفي في وكالة أسوشيتد برس الجثتين والجرحى لدى وصولهم إلى المستشفى.

وقامت إسرائيل بتطويق شمال غزة وهاجمته، وضغطت على جميع المدنيين هناك لحملهم على المغادرة، وهو ما يحذر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنه يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو جريمة ضد الإنسانية.

وقال سفيان أبو عامر، الذي فر من مدينة غزة، لوكالة أسوشيتد برس إنه قرر المخاطرة بالتوجه شمالاً لتفقد منزله.

وقال: "ليس لدينا ما يكفي من الملابس والطعام والشراب". "الوضع كارثي. من الأفضل أن يموت الإنسان."

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية، زعيم حماس ، إنه ملتزم بالهدنة واتفاق “تبادل الرهائن” طالما أن إسرائيل ملتزمة أيضًا، وفقًا لتقارير رويترز.

وتم الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام في غزة. وتوقفت الهجمات عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (5 صباحا بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تطلق حماس سراح 50 من نحو 240 رهينة كانت تحتجزهم. وزعم المسلحون أنهم ضمنوا أيضًا إطلاق سراح حوالي 150 سجينًا تحتجزهم إسرائيل في المقابل.
وبدأت شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة من مصر بعد حوالي 90 دقيقة من بدء وقف إطلاق النار. وكانت شاحنتان تمثلان منظمات مصرية تحملان لافتات كتب عليها "معا من أجل الإنسانية". 

حماس إسرائيل غزة المجموعة الأولى الهدنة

الأكثر قراءة

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي

"القاهرة الإخبارية": سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشاروني.. وداعا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء