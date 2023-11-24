مصر تتسلم 13 محتجزا إسرائيليا بعد إطلاق سراحهم من "حماس"

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الجمعة، أن المجموعة الأولى المكونة من 13 رهينة إسرائيلية أطلقت سراحهم من قبل حماس عبرت الآن إلى مصر.

ونقلت قناة الأقصى التابعة لحماس عن مصادر داخل الحركة أكدت أيضًا تسليم الدفعة الأولى من الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية، سريثا تافيسين، إطلاق سراح 12 رهينة.

وقال في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: وقد أكدت إدارة الأمن ووزارة الخارجية أن هناك 12 رهينة تايلاندية تم إطلاق سراحهم بالفعل. مسؤولو السفارة في طريقهم لإستلامهم خلال ساعة أخرى. ويجب أن يعرفوا أسمائهم وتفاصيلهم. يرجى البقاء على اطلاع.

مئات الفلسطنيين نزحوا إلى جنوب غزة



وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن مئات الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب غزة يمكن رؤيتهم وهم يعودون إلى الشمال يوم الجمعة، مخاطرين بالرحلة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ومع ذلك، قُتل اثنان بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب 11 آخرون، وشاهد صحفي في وكالة أسوشيتد برس الجثتين والجرحى لدى وصولهم إلى المستشفى.

وقامت إسرائيل بتطويق شمال غزة وهاجمته، وضغطت على جميع المدنيين هناك لحملهم على المغادرة، وهو ما يحذر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنه يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو جريمة ضد الإنسانية.

وقال سفيان أبو عامر، الذي فر من مدينة غزة، لوكالة أسوشيتد برس إنه قرر المخاطرة بالتوجه شمالاً لتفقد منزله.

وقال: "ليس لدينا ما يكفي من الملابس والطعام والشراب". "الوضع كارثي. من الأفضل أن يموت الإنسان."

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية، زعيم حماس ، إنه ملتزم بالهدنة واتفاق “تبادل الرهائن” طالما أن إسرائيل ملتزمة أيضًا، وفقًا لتقارير رويترز.

وتم الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام في غزة. وتوقفت الهجمات عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (5 صباحا بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تطلق حماس سراح 50 من نحو 240 رهينة كانت تحتجزهم. وزعم المسلحون أنهم ضمنوا أيضًا إطلاق سراح حوالي 150 سجينًا تحتجزهم إسرائيل في المقابل.

وبدأت شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة من مصر بعد حوالي 90 دقيقة من بدء وقف إطلاق النار. وكانت شاحنتان تمثلان منظمات مصرية تحملان لافتات كتب عليها "معا من أجل الإنسانية".