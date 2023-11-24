الزمالك يعلن موعد مؤتمر معتمد جمال قبل لقاء أبو سليم والاجتماع الفني

كشف نادي الزمالك، عن أنه سيعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت، المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للقعلة البيضاء، باستاد برج العرب، قبل مباراة أبوسليم الليبي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لشكري الخطوي المدير الفني لبطل ليبيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم ذاته، على أن يخوض فريق أبوسليم مرانه الختامي في السادسة مساء غد باستاد برج العرب.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء الغد على ملعب فندق إقامة الفريق “هيلتون برج العرب”، وسيتم السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

سيعقد في الثالثة عصر غد السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي بكأس الكونفيدرالية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلا عن الزمالك الزمالك، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الليبي، وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة بقيادة محرز المالكي.

موعد الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي، في السادسة مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

القنوات الناقلة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، النافل الرسمي والحصري، لكافة منافسات مرحلة المجموعات من البطولة القارية وحتى المباراة النهائية.

مجموعة الزمالك بكأس الكونفيدرالية

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.