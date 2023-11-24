الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تدين تصريحات عنصرية لسياسى هولندى تجاه فلسطين والأردن

الجامعة العربية
الجامعة العربية

قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التصريحات المتطرفة التي أطلقها مؤخرًا السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز تجاه القضية الفلسطينية والمملكة الأردنية تُعبر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن، فضلًا عما تعكسه من جهل بطبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتاريخه، والإجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين.

وأوضح رشدي أن مثل هذه التصريحات التي لا تعترف بوجود الشعب ولا الوطن الفلسطيني تتماهى مع أفكار وأساطير يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن إطلاقها على هذا النحو يُسهم في إفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف.

وأكد المتحدث الرسمي أن جميع المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية.

جمال رشدي جامعة الدول العربية خيرت فيلدرز القضية الفلسطينية الوطن الفلسطيني الكراهية

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