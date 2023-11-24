الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية: استطعنا مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التحية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الفلسطينيين سطروا ملحمة أسطورية من الصمود وتكسرت على صخرته كل المخططات الخبيثة لإحداث نكبة جديدة.

هنية: مجاهدو حماس قدموا نموذجًا غير مسبوق في البطولة والفداء

كما وجه هنية، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" التحية لعناصر حركة حماس قائلًا: "السلام على مجاهدينا الأبطال الذين قدموا نموذجًا غير مسبوق في البطولة والفداء، والسلام على غزة صانعة الأمجاد والتحولات الهائلة عبر طوفان الأقصى".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه بداية من السابع من أكتوبر وحتى الآن استطاعت الحركة مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته رغم الألم الكبير والأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى والمهجرين قسرًا من منازلهم.

إسماعيل هنية هنية حماس حركة حماس غزة فلسطين القاهرة الإخبارية

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