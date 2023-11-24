"الداخلية" تجيب استغاثة سيدة مسنة وتنقلها لتلقي العلاج بالمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على الفور، لاستغاثة سيدة مسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظرًا لظروفها الصحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة إحدى السيدات لنقلها من مسكنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى إحدى المستشفيات نظرًا لظروفها الصحية.

على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ وتمكنت من مساعدة السيدة المذكورة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.