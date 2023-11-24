الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بإلقاء الشرطة الفرنسية القبض على الجزائري يوسف عطال ظهير فريق نيس الفرنسي، بتهمة "دعم الإرهاب والتحريض العلني على الكراهية والعنف"، بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وكان عطال قد شارك منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أكد خلاله دعمه للفلسطينيين، وتضمن المنشور فيديو لأحد الشيوخ والذي دعا خلاله لـ "يوم أسود لليهود"، ليعلن بعد ذلك الاتحاد الفرنسي عن إيقافه لمدة 7 مباريات.

وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن الشرطة ألقت القبض على عطال، فور عودته من الجزائر بعد فترة التوقف الدولي، وهو محتجز حتى الآن.

ومنذ 16 أكتوبر، يخضع عطال لتحقيق أولي فتحه المدعي العام في نيس بتهمة "دعم الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين"، وأوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية في نيس.

وعلق اللاعب في وقت سابق، عبر إنستجرام قائلًا: "أدرك أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، وهذا لم يكن في نيتي وأعتذر، أود أن أوضح وجهة نظري دون أي غموض: أنا أدين بشدة جميع أشكال العنف، في أي مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا. لن أؤيد أبدًا رسالة الكراهية".