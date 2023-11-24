مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان جمعية "تنمية البشندى"

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

حيثُ تم تفقد مراحل إنتاج الكليم والسجاد من غزل الصوف، ومشروع إنتاج خيوط الحرير حتى مراحل إنتاج السجاد النهائية، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة لتفقد مبادرة البنك الزراعي المصري بالتعاون مع المحافظة لتجهيز ١٠٠ عروس من الأسر الأولى بالرعاية.

وآشاد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة، وبدور الجمعية في توفير فرص عمل والحفاظ على التراث الواحاتي.

وعقد "جمال الدين" و"الزملوط" لقاءً جماهيريًا مع المواطنين والعمد والمشايخ وكبار العائلات، والذي تناول:

- عرض جهود الدولة في تنمية مراكز وقرى المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبنية التحتية.

- أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوعية المواطن بحقه في الاختيار والمُشاركة في الحياة السياسية.

- التنسيق مع المراكز التابعة لوزارة الصناعة لتبني وتطوير مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتسويقها محليًا وعالميًا.



- إقامة بعض المدارس المجتمعية بالقرى المحرومة والنائية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مشروعات الجذب السكانى

كما تفقّد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، ضمن جولته التفقدية بالمحافظة للاطلاع على المشروعات القومية والتنموية، برفقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مشروعات الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع عدد من المحافظات، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



وزاروا (قرى بشائر خير الوادي) شمال مدينة الخارجة، وتفقدوا الوحدات السكنية ومحطة الوقود والمدرسة، وأشاد "جمال الدين" بنجاح التجربة وتكامل وجودة الخدمات المُقدمة للقاطنين هناك، كما اطّلع على مشروع زراعة الصوب التي تبلغ ٣٠ صوبة منزرعة (طماطم، خيار، باذنجان، كوسة، فلفل، تين شوكي، نخيل)، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لساكني قرى بشائر الخير.