الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلادها الـ75.. الموضة والأزياء جزء من شخصية ميرفت أمين (صور)

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تحتفل اليوم الفنانة القديرة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ75 عامًا، فهي من مواليد 24 نوفمبر 1948، وتعد من ضمن أبرز نجوم السينما المصرية بسبب أعمالها المميزة خلال مشوارها الفني.

تعد الفنانة ميرفت أمين من أهم نجوم السينما المصرية لأنها أستطاعت تقديم تاريخ هائل من الأعمال الفنية خلال مشوارها الفني الكبير، الذي من خلاله قامت بخطف قلوب جماهيرها بسبب أدوراها المميزة والمختلفة، وبرعت في تقديم دور الفتاة الطائشة ودور البنت التي تبحث عن الحب والزواج، وأيضًا دور الأم الحنونة على أولادها.

في عيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين أبرز الصور التي تألقت بها

وتزامنًا مع عيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين اليوم، يرصد “الدستور” في هذا التقرير عالم الموضة والأزياء جزء من شخصية ميرفت أمين، وإليكم أبرز الصور التي تألقت بها “ ميرفت أمين ” خلال مشوارها الفني الكبير وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نعيمة عاكف (صور)

تتميز الفنانة الجميلة ميرفت أمين بملامح ناعمة ورقيقة وهذا ما جعلها أن تتصدر قائمة الفنانات الأكثر جذابية، وبالرغم من ملامحها الجميلة إلا أن موهبتها جعلتها تتصدر شباك السينمات، فكانت دائمًا ترتدي ملابس الشخصية التي ستعرضها على الجماهير لإقناعهم.

في عيد ميلادها الـ75.. الموضة والأزياء جزء من شخصية ميرفت أمين (صور)

أما عن الجانب الأخر بعيدًا عن أعملها فكانت عاشقة للفساتين التي تبرز جمالها ولإظهار جسمها الرشيق، فكانت لافته للأنظار بسبب لون شعرها المائل للأشقر وبشرتها الصافية مما ساعدتها على استخدام المكياج البسيط لإبراز جمال العين، أما عن الإكسسوارت فهي دائمًا للبساطة ومزج الألوان معًا.

في عيد ميلادها الـ75.. الموضة والأزياء جزء من شخصية ميرفت أمين (صور)

تميزت الفنانة ميرفت أمين بالفساتين المميزة ما بين الطويل والقصير والتي تميل للألوان الهادئة والجاذبة لعيون الجماهير، لذلك أستطاعت جذب إنتباه جماهيرها ومن يشاهد أعملها المتميزة وأبرزهم: "أبي فوق الشجرة - ثرثرة فوق النيل - أبناء الصمت - سواق الأوتوبيس - وزوجة رجل مهم"، وغيرها من الأعمال المميزة التي تركت بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية.

في عيد ميلادها الـ75.. الموضة والأزياء جزء من شخصية ميرفت أمين (صور)
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