الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأخوات".. كتاب عن تأثير شبكة من الكاتبات السود في الثقافة الأمريكية

الكاتبات السود وأثرهن
الكاتبات السود وأثرهن في الثقافة الأمريكية

صدر حديثًا عن مطبعة جامعة كولومبيا كتاب "الأخوات: كيف غيرت شبكة من الكاتبات السود الثقافة الأمريكية" للكاتبة كورتني ثورسون، وهو كتاب يغوص في الخطاب الاجتماعي الثقافي في السبعينيات من أجل تتبع مسار المؤلفين الذين حولوا الأدب الأمريكي ورفعوه في العقود التالية. 

تقديم الكتاب

وحسبما جاء في تقديم "أمازون للكتاب": بعد ظهر أحد أيام الأحد في فبراير 1977، التقت توني موريسون وأليس ووكر ونتوزاك شانج والعديد من الكاتبات السود الأخريات في شقة ببروكلين للتحدث عن أعمالهن. 

المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "الأخوات"، والتي ضمت أيضًا أودري لورد، وبول مارشال، ومارجو جيفرسون، وآخريات، ستجتمع مرة واحدة شهريًا على مدار العامين المقبلين، مما يخلق مساحة حيوية للنساء السود لمناقشة الأدب والسياسة. 

يحكي كتاب "الأخوات" قصة قيام هذا التجمع الرائع بتحويل الكتابة والمؤسسات الثقافية الأمريكية. وبالاعتماد على المقابلات الأصلية مع أعضاء المجموعة بالإضافة إلى المراسلات ومحاضر الاجتماعات وقراءات أعمالهم، تستكشف كورتني ثورسون التعاون اليومي للمجموعة وإرثها العميق. 

الكاتبات السود

دافعت مجموعة الأخوات عن الكاتبات السود في دور النشر والمجلات التجارية وفي الأقسام الأكاديمية أيضًا، في مواجهة ردود الفعل العنيفة المتحيزة جنسيًا والعنصرية.  

كما تتبعت المؤلفة الروابط الشخصية والمهنية والسياسية التي جمعت المجموعة معًا وكذلك أسباب حلها، ودرست النجاح الشعبي والنقدي لأعضاء المجموعة في الثمانينيات، والامتصاص غير السهل للنسوية السوداء، وكيف قام الكتاب الشباب بالبناء على الأسس التي وضعتها المجموعة. 

من خلال تسليط الضوء على التنظيم والتواصل وبناء المجتمع الذي رعى كتابات النساء السود، يوضح هذا الكتاب أن مجموعة "الأخوات" تقدم نموذجًا دائمًا للتعاون النسوي الأسود.

المؤلفة كورتني ثورسون

أما عن المؤلفة كورتني ثورسون فهي أستاذة مشاركة في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أوريغون الأمريكية، حيث تعمل بالتدريس والدراسة والكتابة عن الأدب الأمريكي الأفريقي من البداية إلى الحاضر باستخدام أساليب النسوية السوداء. 

ويرى كتابها "عمل المرأة: القومية والروايات النسائية الأمريكية الأفريقية المعاصرة" (مطبعة جامعة فيرجينيا، 2013) أن توني كيد بامبارا، وبول مارشال، وغلوريا نايلور، ونتوزاك شانج، وتوني موريسون، استعادوا القومية الثقافية وقاموا بمراجعتها في رواياتهم في الثمانينيات والتسعينيات.

الأخوات كتاب الكاتبات السود الثقافة الأمريكية الأدب الأمريكي

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