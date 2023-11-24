بينها احتفالات متحف الطفل بعيد الطفولة.. أجندة "الدستور" الثقافية

تتضمن أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تقام عبر المراكز والمؤسسات العامة والمستقلة، نقدمها إليكم في هذا التقرير.

أجندة "الدستور "الثقافية لهذا اليوم

ينظم متحف الطفل في الواحدة ظهرا عدة فعاليات، في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة، بينها الاحتفال باليوم العالمي لمرضي السكري، ولدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ينظم متحف الطفل لقاء للتثقيف السكري بالتعاون مع شيماء العدوي، عضو الجمعية الدولية لسكري الأطفال.

كما يشارك في الاحتفال متحف البريد المصري، بجلسة حكي عن فـــكرة الطابع واستخدامه في المراسلات وشرح تاريخ الطـــوابع المصرية منذ عام 1866 حتى وقتنا الحالي، وتطبيقه من خــــلال اللوحة المعلوماتية المهداة من متحف البريد لمتحف الطفل، إلى جــــانب عدد من الورش التفاعلية منها ورشة تعليمية عملية لتنفيذ مجسمات من الجـبس ذات رموز مرتبطة بالبريد وورشة كيفية إزالة الطابـــع من على الأظـــرف القديمة والاحتفـــاظ بها بداخل الألبوم المخصص لحفــظ الطـــوابع، ويشمل الإحتفال عرض فني غنائي لكورال الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابع لمعهد قيثارة للموسيقى برئاسة الدكتور كرم ملاك.

وفي أجندة :الدستور" الثقافية، أيضا، لقاء في الخامسة مساء، بنادي كتاب جناكليس بالإسكندرية، لمناقشة رائعة صبري موسي، رواية “السيد من حقل السبانخ”. يدير اللقاء ويناقش الرواية، الفنان التشكيلي والناقد ياسر عبد القوي، مدير تحرير مجلة نقد21.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة "الدستور" الثقافية، وضمن فعاليات نادي كتاب مكتبة البلد، تعقد في الرابعة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة رواية “عالم جديد شجاع”، للكاتب الروائي الأمريكي ألدوس هيكسلي.

ويقام في الخامسة مساء، لقاء جديد من لقاءات الجمعية المصرية لأدب الخيال العالمي، وتتضمن العديد من الفعاليات، من بينها مناقشة رواية للفتيان بعنوان “كفر البلاص”، للكاتب محمد نجيب مطر، يليها مناقشة مفتوحة تحت عنوان “أدب الخيال العلمي العربي والإسلامي”، ويشارك فيها كل من: الكاتب حسام الزمبيلي، الناشر حسن غراب مدير النشر بدار غراب للنشر، دكتور عماد عيشة، الناقد خالد جودة، دكتورة قدرية سعيد، كما يتضمن اللقاء نقاش حول أدب الخيال العلمي بين الواقع والمأمول.

أيضا، يقيم قصر الأمير بشتاك - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء، حفل للفنان فادى رشدى وفرقته الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغانى العربية بتوزيعات موسيقية مختلفة بالإضافة إلى برنامج غنائى جديد.

جدير بالذكر أن فادى رشدى مغني وعازف بيانو حاصل على ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية يعمل بالفرقة القومية للموسيقى العربية، درس الغناء مع المايسترو سليم سحاب وعمل مع أكبر الملحنين منهم الفنان عمار الشريعي.