الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يستضيف يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري

يلتقي فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

ويتواجد الفريقان، في مجموعة واحدة بدوري الأبطال، إلى جانب كل من الأهلي وميدياما الغاني.

وسيخوض الفريق الجزائري، المباراة بقيادة فنية جديدة للبرازيلي ماركوس باكيتا، الذي تولى المهمة الشهر الماضي، خلفًا للبلجيكي سفين فاندنبروك.

ويطمح شباب بلوزداد، في تحقيق انطلاقة جيدة، من أجل الدخول مبكرًا في دائرة التنافس على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وسيعول شباب بلوزداد، على جهود كل من ثلاثي الهجوم الكاميروني ليونيل وامبا، وعبدالرحمن مزيان، وإسحق بوسوف، وثنائي الوسط رؤوف بن غيت، ومحمد إسلام بكير، إلى جانب الحارس المخضرم رايس مبولحي.

أما يانج أفريكانز، بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، فيأمل في مواصلة مستوياته الجيدة، بعد وصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، حيث يطمح الفريق التنزاني، لتحقيق التعادل على أقل تقدير أمام منافسه الجزائري.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بيراميدز، مازيمبي الكونغولي، نواذيبو

المجموعة الثانية: الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، آسيك ميموزا الإيفواري، جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني

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