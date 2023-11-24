الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم ولواء الثورة"

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات  أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت ، محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما.

 القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، مقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

 تمويل جرائم الإرهاب 

 ووجهت النيابة للمتهمين، تهما بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران، وحسـام الـدين فتحـي، أمـين وسكرتارية سامح شعبان.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر محاكمة المتهمين طلائع حسم ولواء الثورة جماعة إرهابية مواقع التواصل الاجتماعي

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