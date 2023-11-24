رئيس وزراء بريطانيا: نتقدم بالشكر لمصر على جهودها في التوصل للتهدئة

وجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الشكر إلى السلطات المصرية بعد دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكتب سوناك على صفحته بموقع إكس: "إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء المحنة الرهيبة للرهائن وإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".

وأضاف: "أود أن أشكر مصر وقطر وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هنا لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بسلام".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.