الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء بريطانيا: نتقدم بالشكر لمصر على جهودها في التوصل للتهدئة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

وجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الشكر إلى السلطات المصرية بعد دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكتب سوناك على صفحته بموقع إكس: "إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء المحنة الرهيبة للرهائن وإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".

وأضاف: "أود أن أشكر مصر وقطر وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هنا لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بسلام".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ 

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

بريطانيا مصر هدنه غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

بيراميدز يبدأ مشواره فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبى

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

غدا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

"القاهرة الإخبارية": بدء دخول الفلسطينيين العالقين إلى غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

"القاهرة الإخبارية": نازحون فلسطينيون بدأوا فى الذهاب لمنازلهم بعد بدء الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء