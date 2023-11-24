الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر لن تتواني في الدفاع عن حدودها ودعم القضية الفلسطينية واجب عربي

جريدة الدستور

أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن موقف مصر دائمًا واضحًا وصريحًا أمام العالم أجمع، بأنها لن تتوانى في حقها في الدفاع عن حدودها المصرية، وردع أية محاولات للمساس بأمنها القومي تحت أي مسمى أو دعوة كانت.

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رسالة محبة من القاهرة إلى فلسطين.. المصريون يهتفون باسم غزة فى استاد القاهرة

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"أنا دمى فلسطينى" تلهب حماس الآلاف بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" فى استاد القاهرة

مصر كانت ومازالت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية

وقالت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها، على هامش مشاركتها في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، في استاد القاهرة الدولي، إن مصر كانت ومازالت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية كونه واجب وطني عربي، انطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقها كونها الشقيقة الكبرى لدول الوطن العربي.

القيادة السياسية المصرية وخلفها الشعب استطاعت إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين

ولفتت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية المصرية وخلفها الشعب استطاعت إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، وصد محاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وإجلاء الشعب الفلسطيني من أراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة إجبارًا أو بالإبادة الجماعية التي شاهدها الجميع.

وأشادت بجهود مصر الرامية في توفير وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثات والوقود والمستلزمات الطبية لسكان قطاع غزة، وتحملها معاناة وثمن هذه التضحيات، إذ تصدت لعمليات القصف التي شنها الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح لرفض مرور تلك المساعدات، لكن الجهود المصرية وإصرار مصر كان له الرد الأكبر، ومرت أطنان المساعدات للأشقاء في غزة، واستقبلت المستشفيات المصرية الأطفال الفلسطينيين ومرضى السرطان لتلقي العلاج.

صمت المجتمع الدولي 


واستنكرت عضو البرلمان الدولي، صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولي أمام جرائم الكيان الصهيوني الوحشية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مثمنة الجهود المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، إلى جانب العمل للوصول إلى حلول إلى وقف إطلاق دائم للنار، والعمل على وقف الاقتتال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

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لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي مؤتمر تحيا مصر فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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