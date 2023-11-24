نقيب التشكيليين تكشف تفاصيل تنظيم معرض للتبرع بقيمة اللوحات لصالح أطفال غزة

كشفت الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، تفاصيل تنظيم معرض للتبرع بقيمة اللوحات لصالح أطفال غزة، مؤكدة أن المعرض هو فكرة نابعة عن مجلس الإدارة الذين أرادوا عمل وقفة تضامنية فنية مع غزة ومع الفلسطينيين، حيث يستطيع كل فنان أن يقدم الدعم والإغاثة بطريقته الخاصة".

وأضاف الدكتورة صفاء القباني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة ON، أن الفنان التشكيلي يقدم دعمه عن طريق الرسم والنحت، لافتة إلى أن تصوير الأعمال الفنية يعتبر صرخة وشاهدًا وتوثيقا للحدث الذي تم من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين العزّل، معقبة: "ندعمهم بطريقتنا، وهو لا يعتبر دعم مادي وإنما دعم معنوي متمثل في دعم القوى الناعمة".

وأوضحت أن هذا العرض شارك فيه 70 فنانا تشكيليا، لافتة إلى أن استجابتهم كانت فورية لدعوة النقابة، ويوجد من المشاهير الذين استجابوا بشكل سريع جدًا، ومنهم عائلة الفنان الكبير محمد حجي رحمة الله عليه، حيث يعتبر فنانا ومراسلا صحفيا ورساما وكان ممن عاشوا داخل غزة في وسط المقاومة، ورسم أكثر من 100 لوحة فيما يتعلق بقضية غزة وأطفال الحجارة والانتفاضة، وقد توفي منذ شهرين، لكن حضرت زوجته السيدة ماجدة حجي وابنه المهندس أسامة داخل النقابة، كما أن زوجته فلسطينية أيضًا.