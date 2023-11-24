عاجل.. 4 هجمات على القوات الأمريكية بسوريا والعراق

أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيقها لإصابة مباشرة للهدف.

وجاء إعلان الفصائل العراقية قبل تصريح لمسؤول عسكري أمريكي لـ"رويترز"، قال فيه إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، أمس الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

وذكر المسؤول أنه حتى أمس الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.