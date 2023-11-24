الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. 4 هجمات على القوات الأمريكية بسوريا والعراق

قاعدة أميريكية
قاعدة أميريكية

أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيقها لإصابة مباشرة للهدف.

 

وجاء إعلان الفصائل العراقية قبل تصريح لمسؤول عسكري أمريكي لـ"رويترز"، قال فيه إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، أمس الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

 

وأضاف المسؤول، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

 

وذكر المسؤول أنه حتى أمس الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

عاجل.. 4 هجمات على القوات الأمريكية بسوريا والعراق

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

صفية العمرى تكشف سبب رفضها تقليد هند رستم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء