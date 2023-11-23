الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أصعب الليالى.. "القاهرة الإخبارية": قصف عنيف بمناطق متفرقة فى غزة الآن

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لازالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة عشية الهدنة المؤقتة التي تبدأ سريانها صباح غدٍ الجمعة.

قصف غزة 

وأضاف بشير، في رسالته من غزة عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن طائرات الاستطلاع تشارك الطائرات الحربية في التحلق بسماء غزة، وكان قبل قليل هناك غارات على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، هذه الغارات التي استهدفت منازل المواطنين، وأسفرت عن سقوط 6 شهداء.

تابع أن الطيران الإسرائيلي شن غارات أخرى في منطقة خانيونس ما أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، علاوة علي عدد كبير من الإصابات: "هناك عدد من الأهداف الحربية المباشرة في حي الرمال وجباليا".

أصعب ليالي فلسطين

واستطرد: "اعتدنا قبل كل هدنة ارتفاع أعداد الغارات الصهيونية لإزهاق أكبر عدد ممكن من أرواح الفلسطينيين، ولهذا يمكن القول إن الليلة من أصعب ليالي فلسطين".

بشير جبر مراسل القاهرة الاخبارية الغارات الصهيونية القاهرة الإخبارية قصف غزة

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