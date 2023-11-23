الباحث ابن الوليد إكرام صبرى ينال الماجستير من المعهد القومى لحقوق الملكية الفكرية

حصل الباحث ابن الوليد إكرام صبري على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا من المعهد القومي لحقوق الملكية الفكرية.



جاءت رسالته بعنوان "الآثار القانونية لجائحة كورونا على عقود الملكية الفكرية في مجال صناعة الأدوية"، وناقشتها لجنة ضمت "ا د محمود خيال، ا د ياسر جادالله، ا د وفاء سعد".



ناقشت الرسالة مدى تأثير الجوائح على عقود الملكية الفكرية وما إذا كانت تعد بمثابة ظروف طارئة تجعل الالتزام بالعقود مرهقًا للمدين فيرد إلى الحد المعقول وتوزع الخسارة بين الدائن والمدين قوة قاهرة فتجعل تنفيذه مستحيلا، فينقضي لاستحالة التنفيذ.



وطالب الباحث بتعديل تشريعي يعطي سلطة تقديرية للقاضي إذا ما رأى من الملائم مد التعاقد عوضا عن فسخه، حفاظا على الحقوق والمراكز القانونية التي اُكْتُسِبَت أثناء فترة سريان التعاقد قبل ظهور الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.



كما دعا لضرورة تشجيع الأبحاث والبحث العلمي لإنتاج الدواء في مصر، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التريبس فيما يتعلق باستخدام الاختراع بدون ترخيص من صاحبه لغرض توفير الأدوية في السوق المحلية لمجابهة الجائحة.



