برلماني: الرئيس السيسي أكد على دور مصر التاريخي دفاعًا عن فلسطين

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، على الأهمية الشديدة، لكلمة الرئيس السيسي اليوم، خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، قائلا: جاءت قوية وحاسمة في الكثير من الملفات، وكشفت ثوابت الموقف المصري في الحرب على غزة، والتصدي لعدوان اسرائيل بكل قوة.

وأوضح “نصار” في تصريحات له اليوم الخميس، أن كلمة الرئيس السيسي ردت على شائعات رددتها بعض المنصات المأجورة ضد مصر، وبالتحديد فيما يخص معبر رفح، مؤكدا: “مصر لم تغلق معبر رفح ابدا.. لكنه قصف 4 مرات”.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت إن مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد للحرب فى غزة وعلى كافة المستويات، كما قامت بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولى، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مضيفا: مصر تحركت على كل الجبهات لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وكان ولا يزال دورها الأبرز عربيًا وعالميا في الأزمة.

وأشاد النائب، بمشاركة مصر فى القمة العربية الإسلامية، والتي اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصرى بصفة عامة، فالدولة كثفت اتصالاتها الدولية مع القادة حول العالم للتأكيد على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين قسريا.

وعلق: “مصر تلعب دورا تاريخيا في القضية الفلسطينية وهى أكبر مدافع عنها عربيا ودوليا”.