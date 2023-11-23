الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أحمد تيسير: مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” وثق اصطفاف المصريين دعمًا للأشقاء

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

أشاد المهندس أحمد تيسير أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، بموقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن.

وأكد المهندس أحمد تيسير، أن فعاليات مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أكدت على اصطفاف المصريين خلف قيادته الحكيمة دعمًا للأشقاء الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقله وعاصمتها القدس الشريفة.

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وأوضح “تيسير” أن الرئيس السيسي أكد ان الدولة المصرية نجحت في إدارة الأزمة في غزة منذ انطلاق شرارتها في 7 أكتوبر، بمزيج من الحسم والمرونة والتواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة لوقف الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع.

وطالب المهندس أحمد تيسير، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والسعي الي محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين والنساء والأطفال على مدار أكثر من 46 يوما متواصلة.

المهندس أحمد تيسير الشؤون الاقتصادية حماة الوطن القضية الفلسطينية مصر

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