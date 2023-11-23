الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رشوان: كلمة السيسى بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" فى وقتها المناسب

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان إن كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" كانت كلمة معبرة عن كل الأمور الرئيسية التي يجب أن تعلن في هذه اللحظة التي استمر فيها العدوان لليوم الـ47 وقبل بدء الهدنة الإنسانية.

أضاف رشوان، خلال برنامجه "مصر جديدة"، المذاع على قناة ""etc، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب، إذ أعلن فيها الرئيس السيسي أمورًا رئيسية حيث أكد الرئيس أن معبر رفح لم يغلق أبدًا، لكنه تعطل بسبب قصف المعبر 4 مرات من الجانب الفلسطيني.

الموقف المصري واضح تجاه تهجير الفلسطينيين

وأوضح أن الرئيس أكد على المعاني الرئيسية من خلال كلمته، إذ قال إن فلسطين هى قضية مركزية جمعت المصريين، ومن يتمسك بالمصرية والعروبة لن يضل أبدًا، مستعرضًا كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الذي اعتبره جاء في الوقت المناسب.

تابع رشوان:"كلمة الرئيس تضمنت الجهود المصرية على الصعيد الدولي من حيث عقد مؤتمرات والتي كانت أول المؤتمرات من خلال مؤتمر القاهرة للسلام".

قال رشوان إن الموقف المصري واضح للمرة ما بعد المائة، إذ ترفض مصر التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، على حساب الدول الأخرى، لافتًا إلى أن موقف مصر والرئيس السيسي بات واضحًا في رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

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