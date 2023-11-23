الخميس 23 نوفمبر 2023
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سياسي

برلماني: الرئيس السيسي أكد للمصريين قدرة الدولة على حماية الأمن القومي

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تضمن رسائل طمأنة للمصريين حول قدرة الدولة على حفظ أمنها القومى.

وأضاف «سليمان»، أن الرئيس السيسي كشف الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كثفت مصر اتصالاتها مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، للتأكيد على موقف مصر الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا وتصفية قضيتهم.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر هي الدولة الأكبر التي قدمت مساعدات للدولة الفلسطينية والتي آخرها ما دشنه الرئيس السيسي بمؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، كما أن حجم مساعدات مصر الأهلية بلغت 70% من حجم المساعدات التي وصلت من كل دول العالم، خاصة أن مصر كانت ولا تزال هي الدولة المحورية في حل القضية الفلسطينية، كما أنها لن تسمح الدولة المصرية بأن يُمس الأمن القومي للدولة المصرية.

وأوضح «سليمان»، أن الرئيس السيسي كشف للشعب المصرى دور القاهرة في الوصول لهدنة إنسانية في غزة، بتأكيده أن الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين تكللت فى الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها دون تأخير أو تسويف، موضحا أن مؤتمر اليوم هو إعلان للعالم عن قرار مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأنها لن تتركها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الدكتور محمد سليمان لجنة الشؤون الاقتصادية السيسي مجلس النواب الدولة المصرية

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