الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس متهم غسل 5 مليون جنيه النقد الأجنبي القاهرة

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