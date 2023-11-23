رسالة لأطفال غزة.. الطفل محمد أسامة يغنى "كنت هنا" أمام الرئيس السيسى

أدى الطفل محمد أسامة أغنية “كنت هنا” أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” المقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

أغنية "كنت هنا" تروي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الطفل الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على قطاع غزة المحاصر، وأداها الطفل محمد أسامة.

وصدرت أغنية "كنت هنا" عن قمة القاهرة للسلام 2023 التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة.

كلمات أغنية “كنت هنا”:

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا نبدو وكأننا كلآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا

حتى غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم.. كان يعلى صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض قف لنا ولو ليوم

كنت هناك.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

وفي السماء ها أنا

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

السلام أمانة

السلام رسالة

