قطر: وقف إطلاق النار سيبدأ الجمعة الساعة 7 صباحًا وإطلاق سراح 13 رهينة

من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة بين إسرائيل وفلسطين صباح الجمعة، أي بعد يوم واحد من الموعد المعلن عنه في الأصل، بعد أن توصل المفاوضون إلى التفاصيل النهائية للاتفاق، الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون، بالإضافة إلى إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.

وأعلن ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن وقف إطلاق النار سيبدأ في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

تبادل قوائم الأسماء المحتجزين

وقال إن الجانبين تبادلا قوائم بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم، وسيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن الذين تحتجزهم حماس– بما في ذلك 13 امرأة وطفلًا– بعد ظهر الجمعة.

وقال الأنصاري إن المساعدات المتزايدة للفلسطينيين ستبدأ بالدخول “في أقرب وقت ممكن، وكان من المقرر أن يتم تبادل الرهائن والسجناء من الإناث والقاصرين يوم الخميس، ولكن تم تأجيله بسبب حل المسائل اللوجستية في اللحظة الأخيرة على مدار 24 ساعة من الدبلوماسية المحمومة.

وتم الإعلان عن الهدنة، التي كانت ستستمر في البداية لمدة أربعة أيام، في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد أيام من التكهنات وأثارت الآمال في هدنة أكثر استدامة لأعمال العنف.

وبموجب الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من بين أكثر من 240 رهينة، معظمهم إسرائيليون، احتجزتهم منذ شن هجمات دامية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 150 سجينًا فلسطينيًا وتسمح بدخول ما يصل إلى 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أكثر من ستة أسابيع من القصف والقتال العنيف والحصار الخانق للوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

سيتم وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق جنوب غزة، مع تقييد النشاط الجوي فوق شمال غزة بست ساعات في اليوم. وبحسب بيان صادر عن حماس، وافقت إسرائيل على عدم اعتقال أي شخص في غزة طوال مدة الهدنة.