الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": إشادة عالمية بالدور المصرى للتوصل إلى هدنة فى غزة

آصف ملحم
آصف ملحم

قال آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث، إن هناك إشادة بالدور المصري الملموس في التوصل إلى هدنة في فلسطين، حيث قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي بمجلس الأمن، إن التوصل لاتفاق تم بواسطة الجهود المصرية القطرية في الوساطة بين الطرفين.

الدور المصري القطري 

وأكد آسف ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المتحدث باسم الكرملين تحدث عن الدور المصري والقطري لما له من أهمية كبيرة، فيما يتعلق بهدنة في فلسطين في ظل الأحداث الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الهدنة الإنسانية قد تؤدي في النهاية إلى تسوية أعمق وأشمل للنزاع في فلسطين.

وأشار إلى أن هناك ترحيبا واسعا من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق القطري المصري، حيث يمكن القول إن الدولة المصرية تتحمل عبئًا كبيرًا باعتبارها البوابة الوحيدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

وتابع: "الاحتلال الصهيوني لا يلتزم بأي هدن إنسانية، حيث يريد هذا الاحتلال تدمير البنية التحتية الفلسطينية بالكامل، مع حصد أكبر قدر ممكن من أرواح الشعب الفلسطيني لتحقيق مفهوم الإبادة الجماعية".

محلل سياسي القاهرة الإخبارية الدكتور آصف ملحم الهدنة في فلسطين مدير مركز جي إس إم

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