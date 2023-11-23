الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بصوت يحيى الفخرانى.. رسالة عرفان فى مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" للرئيس السيسى

مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر

عُرض خلال مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” فيلم تسجيلي تحت شعار “رسالة عرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي”، شارك فيه عدد من نجوم الفن، منهم يحيي الفخراني وأحمد السقا والسياسة والرياضة والمواطنون.

تأثر الرئيس السيسي بالرسالة الموجهة له خلال الفيلم التسجيلي، كنوع من الشكر والعرفان والتشجيع على الاستمرار بسبب ما فعله من حماية الوطن والإنجازات الملموسة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، لبدء الفعالية المصرية لدعم فلسطين، تحت شعار “تحيا مصر وفلسطين”، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وحرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغنيات الوطنية في مدرجات استاد القاهرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى أن بعض القنوات قامت بدور حتى تسيء لمصر.

وأضاف في كلمة مع بدء مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين": “مصر لم تغلق المعبر أبدًا ولن تغلقه في وجه المساعدات، ومن حاول الإساءة ليس الإعلام المصري.. ونحن نتكلم بدولة تتعاون بقواعد القانون الدولي”. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الفعالية المصرية لدعم فلسطين فلسطين ر فلسطين الرئيس ستاد القاهرة

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