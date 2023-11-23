الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على وجبة كشرى.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة عامل فى الفيوم

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهم بـ قتل صاحب محل كشري لجلسة 5 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود حسب طلب هيئة الدفع عن المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد على الحلواني ومحمد أسامة الصاوي وخالد محمد عبدالسلام، وأمانة سر محمد عبدالبصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعه لـ25 نوفمبر 2022، عندما تلقي مأمور قسم شرطة الفيوم اخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين بحي كيمان فارس أسفرت عن مقتل صاحب محل كشري

وتبين أن المشاجرة نشبت بين قهوجي وصاحب محل كشري بسبب الخلاف على ثمن وجبة كشري ما أسفر عن مقتل الأخير

تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات الفيوم محاكمة المتهم قتل صاحب محل كشري تفاصيل الواقعة نشوب مشاجرة قهوجي

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