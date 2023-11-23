"تحلية المياه" بالجامعة المصرية اليابانية يحصد المركز الأول فئة المشروعات المتوسطة

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصاد مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية بالجامعة على المركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة بالإسكندرية خلال مشاركة الجامعة بفعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف "عدلي"، أن الجامعة تحرص دائمًا على المشاركة الفاعلة فى المؤتمرات العلمية وتقديم الموضوعات التطبيقية للمجتمع التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية.



ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، أستاذ الهندسة البيئية وعميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، أن المشروع الفائز بعنوان " محطة خضراء لتحلیة المیاه لمجتمعات مستدامة ".

جدير بالذكر أن خلال جولة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات بالمؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية استمع إلى شرح تفصيلي حول مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية ومميزاته ومكونات المشروع والمستهدف من تنفيذه، وتأثيره على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بوجه خاص.