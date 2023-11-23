الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أونروا: مليون نازح من شمال غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزًا تابعًا للوكالة

الأونروا
الأونروا

أعلنت منظمة الأونروا، عن نزوح مليون شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزًا تابعًا للوكالة، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

مليون نازح فلسطيني إلى جنوب غزة

وأفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز" كريم رجب، بوصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الأونروا من الأردن إلى مطار العريش؛ تمهيدًا لنقل حمولتها إلى قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز"، إن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش خلال اليوم، ارتفع ليصبح 4 طائرات، مشيرًا إلى أن الطائرة تابعة لمنظمة "الأونروا" قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية وعلى متنها مساعدات عبارة عن مستلزمات طبية.

وأضاف أن هناك مستشفى ميدانيا أيضًا أردنيًا سيُقام في مدينة خان يونس، وتم نقل المعدات الخاصة به منذ يومين، مؤكدًا أن الأونروا تقوم بدور مهم جدًا في إمداد المستشفيات بالعديد من المساعدات سواء كانت طبية أو غذائية. 

أونروا قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية الأردن

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