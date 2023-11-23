الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور..«تطوير التعليم بالوزراء» يستقبل وفدًا من هيئة «الجايكا» اليابانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من هيئة الجايكا اليابانية، المعنية بتنسيق وتعزيز التعاون الدولي بين مصر واليابان، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وهيئة الجايكا اليابانية.

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وقد ضم الوفد الياباني يازاكي جنتارو، نائب مدير الجايكا، وأوكوبو كايوكو، ماسودا كوتومي ممثلي هيئة الجايكا، دينا كرم، رئيس برامج، عمر الشريف مسئول برامج، وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من مسئولي صندوق تطوير التعليم.

المجمعات التكنولوجية 

واستعرض  الدكتور أحمد الحيوي، خلال اللقاء، أحدث التطورات التي أجريت  على المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق وتطورها، حيث إنها أصبحت جامعة تكنولوجية مصرية باسم جامعة مصر التكنولوجية الدولية تتبع وزارة التعليم العالي وتحت إشراف صندوق تطوير التعليم تضم ثلاث كليات تكنولوجية بكل من القاهرة والفيوم وأسيوط وأربع مدارس فنية ومدرسة مهنية واحدة، يأتي هذا تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وقدم عرضًا مصورًا بالفيديو لتوضيح أماكن الكليات والمدارس ومراحل الدراسة والأنشطة الطلابية، والبرامج الدراسية بكل كلية ومدرسة وطرق التدريس وكيفية تدريب الطلاب داخل الورش والمعامل.

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عقب ذلك، وفي ختام الزيارة اصطحب الدكتور  أحمد الحيوي، الوفد الياباني في جولة ميدانية داخل عدد من المنشآت التعليمية والورش الفنية والمعامل التابعة لجامعة مصر الدولية والكلية التكنولوجية بالقاهرة والمدرسة الفنية، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه صندوق تطوير التعليم المصري، في تأهيل وبناء الطالب فنيًا وعلميًا، وكيف يتم إعداده للالتحاق بسوق العمل.

وكان صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويمثله الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، قد وقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، ويمثلها  الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة.
حضر توقيع البروتوكول المستشار محمد إبراهيم، المستشار القانوني للصندوق، د. محمد بدوي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، د. إسلام هلالي، عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم، د. أحمد سعد، عميد الكلية المصرية الألمانية بأسيوط، د. أميمة نبيل، مساعد الأمين العام للصندوق، والأستاذ عبدالمجيد محمد عبدالمجيد المدير المالي والإداري بالصندوق، والأستاذ مصطفى أحمد، أمين عام الجامعة التكنولوجية، ومن جامعة الإسكندرية د. سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، د. وليد البرقي، وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع ومدير المركز الهندسي، د. عبدالعزيز عمارة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

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الجايكا صندوق تطوير التعليم تعزيز التعاون الدولي البحث العلمي المجمعات التكنولوجية

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