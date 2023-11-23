الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية البريطانى يزور مستوطنات غلاف غزة خلال زيارته لإسرائيل

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عن أنه سيزور مستوطنات غلاف غزة خلال زيارته لإسرائيل، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

رئيس وزراء إسبانيا يزور الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، قال موقع القصر الرئاسي الإسباني "مونكلوا" اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيبدأ اليوم الخميس، زيارة إلى إسرائيل وفلسطين ومصر، في أول رحلة دولية له كرئيس معاد انتخابه.

وقال البيان الرئاسي، إن "سانشيز" سيعلن عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين قريبًا، ومن المقرر، أن يعقد المسئول الإسباني لقاءات مختلفة مع مسئولين من الطرفين، من بينهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضًا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وزير الخارجية البريطانى غلاف غزة غزة إسرائيل القاهرة الإخبارية

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