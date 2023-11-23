المؤبد لمتهمين بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من عامل وربة منزل بـالسجن المؤبد، عما أسند إليهما، كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث مقاول بالحبس مع الشغل عامين عما أسند إليه، ومصادرة الأداة المضبوطة والزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بقتل المجنى عليها مسنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني رشدي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود حمدى الليثي، والمستشار أحمد يوسف محمد، والمستشار أحمد محمود السيد.

تفاصيل الواقعة

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 15501 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقتل المجنى عليها، داخل محل سكنها بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، قيام المتهمان الأول والثانية كل من " إ.خ" عامل والمتهمة " س.ش" ربة منزل، باستئجار وحدة سكنية بالطابق الأرضى ملك المجنى عليها " ل.ع" فى العقد السادس من عمرها، وعقدا النية على قتلها لسرقة المصوغات والمنقولات الخاصة بها.

وحال تواجدهما رفقة المجنى عليها داخل شقتها، قام المتهم الأول بدفعها أرضا والانقضاض عليها وخنقها مستخدما فى ذلك سلك، ووضع وشاح راس على عنقها حتى ازهق روحها، وقامت المتهمة الثانية بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول، وفروا هاربين.

وقام المتهم الثالث " م.م" مقاول، بإخفاء متحصل المسروقات من الجناية التى ارتكبها المتهمين الأول والثانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم القاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.