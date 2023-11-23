الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: مصر قدمت 20 ألف طن مساعدات لقطاع غزة حتى الآن

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن الدولة المصرية والمجتمع المدني قدما حتى الآن ما يقرب من 20 ألف طن من المساعدات، بجانب نقل مساعدات العديد من الدول الأخرى إلى قطاع غزة.

وأبدت الوزيرة فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة، بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إننا نشاهد ما يحدث فى قطاع غزة من خزي وعار على حقوق الإنسانية التى تُنتهك بشكل صريح، فى هجوم سافر على الأطفال والنساء الذين يشكلون 75% من الضحايا.

مصر تلعب دورًا إنسانيًا فى دعم الفلسطينيين فى قطاع غزة

وأكدت أن الدولة المصرية تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء، والأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن "الهلال الأحمر المصري" تؤدي دورًا محوريًا في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز، مستشار الديوان الملكي للشئون الإنسانية: إننا نعيش ونمر بأزمة كارثية وكبيرة جدا في قطاع غزة.

وأضاف: "شاهدنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهلال الأحمر المصري، وهو ما دفعنا لتجديد الشراكة معها، فاليوم نتواجد في وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن، لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف لتوسيع الشراكة بين المركز والهلال الأحمر المصري".

وزيرة التضامن قطاع غزة نيفين القباج الأطفال النساء

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