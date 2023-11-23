الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة وطن الوادي الجديد" يعقد مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظم حزب حماة وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، مؤتمرًا جماهيرًا حاشدًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور المهندس عبد الحكم جبالي، أمين عام الحزب بالمحافظة، وإسلام أبو الحسن، أمين التنظيم بالحزب والدكتور جمال حسن، والدكتور باهي عبد النعيم، ولفيف من القيادات الحزبية والشعبية والأهالي.

وشهد المؤتمر توافد المئات من أهالي محافظة الوادي الجديد لدعمهم للمرشح عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل، وسط هتافات دعم وتأييد للرئيس «فوضناك كل الشعب يا سيسي معاك».

وأكد المهندس عبد الحكم جبالي، أمين عام حزب حماة وطن بالوادي الجديد، أن الحزب يدعم ويؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عظيمة خلال الـ 9 سنوات الماضية، كما أنه تحمل مسؤولية الوطن على عاتقه في الظروف العصيبة.

وتابع الجبالي أن الرئيس السيسي واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية برهن خلالها أنه قائد عظيم هو الأقدر والأفضل على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة الراهنه التي تمر بها البلاد، لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات وتخطي كافة العقبات بآمان تام.

ووجه الجبالي رسالة لمجموع الشعب الواحاتي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات لولاية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

 الحزب قادر على حشد كافة القدرات التنظيمية لدعم السيسي
 

وأكد أن عقد المؤتمرات يتوالى في إطار خطة الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك استكمالا لمسيرة الإنجازات، وليكون مظهر المصريين مظهر حضاري ينم عن مدى وطنيتهم وحبهم لبلدهم في ظل التحديات القائمة حول مصر.

وأوضح إسلام أبوالحسن، أمين التنظيم بحزب حماة وطن بالوادي الجديد، أن الحزب قادر على حشد كافة القدرات التنظيمية لدعم السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، عقب نجاحه في القضاء على جذور الإرهاب وبدء عملية تنمية شاملة تناسب الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأكد أبو الحسن أن مصر شهدت على مدار السنوات الماضية من عهد الرئيس السيسي طفرة في التطور والتنمية والعمران في كافة ربوع الوطن، ما أعطى للمواطن المصري الأمل في مستقبل مشرق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منا من التكاتف والالتحام والوقوف على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي القادر على خروج مصر من كل محنة والتصدي للمخططات الخارجية بدعم ووقوف الشعب المصري خلفه.

حزب حماة وطن الوادي الجديد مؤتمرا جماهيرا حاشدا دعم المرشح عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمهورية الجديدة

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